Стилиста Лерчек Янковскую приговорили к 3,5 годам условно Стилисту блогера Лерчек дали 3,5 года условно за продажу контрафакта

Москва2 ноя Вести.Суд в Москве вынес приговор бывшему стилисту блогера Валерии Чекалиной Эльвире Янковской по делу о мошенничестве – она продавала контрафактные вещи и аксессуары под видом люксовых, ей назначили 3,5 года условно. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Установлено, что Янковская, позиционируя себя как профессионального стилиста, продавала клиентам под видом оригинальных товаров одежду и аксессуары известных мировых брендов, якобы привезенных напрямую из-за границы. При этом вещи реализовывались по цене ниже рыночной.

При этом согласно экспертному заключению, товары оказались неоригинальными (контрафактными), приобретались на различных торговых площадках столицы. От действий Янковской пострадали 7 человек, общий ущерб превысил 4 млн рублей сказано в сообщении

В частности, одной из потерпевших она продала контрафактные товары на сумму более 1,9 миллиона рублей, хотя их реальная стоимость не превысила 38 тысяч.

Суд приговорил Янковскую к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил.

Эльвира Янковская на протяжении полутора лет продавала Лерчек и другим клиентам вещи люксовых брендов по цене ниже рыночной. В ходе расследования дела стилист возместила Лерчек 1,9 миллиона тысячи рублей за проданные ей подделки с рынка "Садовод" под видом брендовых вещей. Также Янковская выплатила несколько миллионов другим потерпевшим.