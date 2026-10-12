В Ростовской области спасатели помогли мужчине, упавшему в люк

Спасатели вытащили жителя Сальска, случайно упавшего в люк на дороге В Ростовской области спасатели помогли мужчине, упавшему в люк

Москва12 окт Вести.В Сальске Ростовской области спасатели пришли на помощь мужчине, случайно упавшему в люк на дороге, сообщает региональный ДПЧС в соцсети "ВКонтакте".

С помощью альпинистского снаряжения спасатели подняли мужчину на поверхность и передали бригаде скорой помощи отмечается в публикации

На вызов выезжала дежурная группа Сальского поисково-спасательного отряда.

По сведениям местных СМИ, 61-летний мужчина провалился в люк и просидел там всю ночь. Спасли его утром 12 октября. Спасателям позвонила местная жительница, которая увидела бедолагу, когда вышла выгуливать собаку.