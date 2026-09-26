Фадеев: СПЧ направит в международные структуры сведения об ударах ВСУ в ЕДГ-2026

СПЧ направит в международные ведомства сведения об ударах ВСУ в ЕДГ-2026 Фадеев: СПЧ направит в международные структуры сведения об ударах ВСУ в ЕДГ-2026

Москва26 сен Вести.Совет по правам человека (СПЧ) направит в международные структуры материалы о массированных атаках ВСУ, являвшихся спланированной операцией, в Единый день голосования-2026. Об этом заявил глава организации Валерий Фадеев в беседе с РИА Новости.

С 2022 года совет регулярно направляет сведения о преступлениях киевского режима 1800 адресатам, среди которых международные ведомства, политики, дипломаты, журналисты и правозащитники.

Обязательно включим. Были и атаки, и жертвы. Причем я даже не уверен, что эти атаки планировали сами украинцы. Это жестокая спецоперация, чтобы попытаться сорвать выборы ответил Фадеев на соответствующий вопрос

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшие выборы в Госдуму самыми сложными для нее. В ходе проведения голосования от атак ВСУ погибли работники избирательных комиссий в Запорожской и Херсонской областях. Глава Центризбиркома почтила память жертв.