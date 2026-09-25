Памфилова: эти выборы стали для меня и коллег самыми тяжелыми

Памфилова заявила, что прошедшие выборы стали для нее самыми тяжелыми Памфилова: эти выборы стали для меня и коллег самыми тяжелыми

Москва25 сен Вести.Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что прошедшие выборы в Госдуму стали для нее самыми тяжелыми. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

Во время проведения голосования от ударов ВСУ погибли сотрудники избирательных комиссий в Запорожской и Херсонской областях. Памфилова почтила память жертв атак украинских боевиков.

Эта кампания, и для меня лично, для моих коллег, она была самой тяжелой. Не только физически, но и морально, потому что постоянное чувство ответственности за своих коллег. Люди не сдаются даже в этой тяжелейшей ситуации. Они знали, на что шли, они знали, что будет опасно, это их личный свободный выбор, и за это им низкий поклон, вечная память заявила глава ЦИК

Ранее Памфилова отреагировала на гибель члена УИК в Херсонской области, назвав украинских боевиков "мерзкими бандера-уродами в памперсах".