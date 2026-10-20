Эксперт Жебин: слухами о здоровье Ким Чен Ына пытаются расшатать ситуацию в КНДР

Специалист по Азии рассказал, кто и зачем распространяет слухи о Ким Чен Ыне Эксперт Жебин: слухами о здоровье Ким Чен Ына пытаются расшатать ситуацию в КНДР

Москва20 окт Вести.Вбросы о смерти и ухудшении здоровья распространяются с подачи СМИ Южной Кореи. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН, кандидат политических наук Александр Жебин.

По его мнению, такими слухами недруги Северной Кореи стараются расшатать ситуацию в стране.

Вдруг кто-то поверит? Вдруг внутри элит возникнет раскол, борьба за власть? прояснил он расчет распространителей слухов

Эти "осведомленные" источники, по его словам, выдают желаемое за действительное. Александр Жебин призвал не доверять таким вбросам. Жебин уверен, что Ким Чен Ын имеет хорошие шансы прожить долгую жизнь и сохранить крепкое здоровье. Он напомнил, что здоровье лидера страны – вопрос безопасности государства. В частности, добавил эксперт, за здоровьем Ким Ир Сена следил целый институт.

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На фоне слухов о болезни Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии посещения лидером Северной Кореи, генеральным секретарем ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и председателем Государственного совета КНДР выставки одежды и обуви в Пхеньяне. На выставке Ким Чен Ына, судя по фотографиям, сопровождают жена и дочь.