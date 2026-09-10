SCMP: у дочери Ким Чен Ына, предположительно, есть брат и сестра

Южнокорейская разведка нашла новые данные о семье Ким Чен Ына SCMP: у дочери Ким Чен Ына, предположительно, есть брат и сестра

Москва10 сен Вести.У дочери лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э, предположительно, есть младший брат или сестра, пишет South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на данные южнокорейской разведки.

В публикации говорится, что данная информация помогает лучше понять порядок наследования в КНДР.

Крупнейшее информагентство Южной Кореи Yonhap высказывало предположение, что северокорейский лидер с определенной вероятностью уже готовит дочь на роль своей преемницы.

Известно, что Ким Чен Ын вместе с дочерью регулярно посещают военные учения, в частности, в июне 2026 года они наблюдали за ходом испытаний новейшего танка для Корейской народной армии.