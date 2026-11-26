Сигнал для всего мира: что значит фотосессия Ким Чен Ына с ядерными боеголовками Эксперт Кнутов: Ким Чен Ын сделал серьезное заявление для соседей и США

Москва26 ноя Вести.Фотоссесия лидера Северной Кореи Ким Чен Ына стала серьезным сигналом для соседних Южной Кореи и Японии, а также для США. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что КНДР наращивает производство ядерных элементов для различных типов ракет, которые могут применяться и на земле, и в воздухе, и в море.

Я думаю, что сами боеголовки представляют ценность только при наличии определенных носителей. Но, учитывая, что Северная Корея часто проводит военные парады и демонстрирует самые новейшие носители, я думаю, что это сочетание боеголовок и самих носителей, это достаточно серьезное заявление как для соседей в Южной Корее и Японии, так и для США… Открытость о вчерашнем дне, закрытость о дне сегодняшнем и возможность пофантазировать о дне завтрашнем прокомментировал эксперт

По его мнению, американские специалисты с помощью ИИ сейчас будут пристально изучать все, что "замылено" на фотографиях.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятия по производству ядерных материалов и научно-исследовательский институт ядерного оружия. Его публичная фотосессия с ядерными боеголовками стала сенсацией на Западе.