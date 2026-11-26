Эксперт рассказал о двух сценариях КНДР в отношении США Эксперт Кнутов рассказал, какие сценарии КНДР разрабатывает в отношении США

Москва26 ноя Вести.Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести" рассказал, что у Северной Кореи есть два сценария относительно территории США.

Первый сценарий - разработка мобильных баллистических ракет, которые могут пролететь более 10 тыс. км. Но гораздо интереснее второй сценарий, который связан с подводными лодками и ракетами, оснащенными ядерной боевой частью, отметил эксперт.

Северная Корея занимает первое место по количеству подводных лодок в мире. Причем 60-70% из них - самые старые. Они шумят так, что просто невозможно сказал Юрий Кнутов

По его словам, в США все смеялись над этим флотом, пока кто-то не выдвинул интересную мысль.

Выходят 30 громко шумящих подводных лодок, а вместе с ними - две подводные лодки, которые не шумят, но на которых есть ядерные ракеты. Они спокойно выходят в океан, идут к побережью США и наносят смертоносный удар предположил эксперт

Сегодня руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил объекты по производству ядерных материалов и научно-исследовательский институт. По его словам, ядерный статус страны является необратимым, закрепленным в ее Конституции и не подлежит изменению, независимо от внешних претензий.

Он отметил, что реальное существование внешнего противника, вооруженного ядерным оружием, и адекватное и самооборонное ядерное оружие КНДР неразрывно связаны.