Москва26 нояВести.Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести" рассказал, что у Северной Кореи есть два сценария относительно территории США.
Первый сценарий - разработка мобильных баллистических ракет, которые могут пролететь более 10 тыс. км. Но гораздо интереснее второй сценарий, который связан с подводными лодками и ракетами, оснащенными ядерной боевой частью, отметил эксперт.
Северная Корея занимает первое место по количеству подводных лодок в мире. Причем 60-70% из них - самые старые. Они шумят так, что просто невозможносказал Юрий Кнутов
По его словам, в США все смеялись над этим флотом, пока кто-то не выдвинул интересную мысль.
Выходят 30 громко шумящих подводных лодок, а вместе с ними - две подводные лодки, которые не шумят, но на которых есть ядерные ракеты. Они спокойно выходят в океан, идут к побережью США и наносят смертоносный ударпредположил эксперт
Сегодня руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил объекты по производству ядерных материалов и научно-исследовательский институт. По его словам, ядерный статус страны является необратимым, закрепленным в ее Конституции и не подлежит изменению, независимо от внешних претензий.
Он отметил, что реальное существование внешнего противника, вооруженного ядерным оружием, и адекватное и самооборонное ядерное оружие КНДР неразрывно связаны.