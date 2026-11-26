Москва26 нояВести.В Северной Корее могут использовать суперкомпьютеры для проверки качества и надежности ядерных боеголовок. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, Северная Корея идет по пути производства плутониевых зарядов. И их главная проблема в правильном хранении и чистоте производства, боеголовки периодически надо проверять.
Мы и США это делаем с помощью суперкомпьютеров. Это сложная технология. То есть из партии изымается одна боеголовка. Раньше их взрывали, и, если взрыв не происходил, значит, всю партию отправляли на переработку. Если происходил, то продлевалось время хранения этой партии. Сейчас вместо взрыва используется суперкомпьютер. Это говорит о том, что у Северной Кореи даже может быть в наличии такой суперкомпьютер, который позволяет определять, насколько данные боеголовки пригодны для дальнейшего применениярассказал Кнутов
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятия по производству ядерных материалов и научно-исследовательский институт ядерного оружия. Его публичная фотосессия с ядерными боеголовками стала сенсацией на Западе.