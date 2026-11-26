Эксперт: КНДР может использовать суперкомпьютеры для проверки ядерных боеголовок Эксперт Кнутов: в КНДР могут проверять ядерные боеголовки суперкомпьютером

Москва26 ноя Вести.В Северной Корее могут использовать суперкомпьютеры для проверки качества и надежности ядерных боеголовок. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, Северная Корея идет по пути производства плутониевых зарядов. И их главная проблема в правильном хранении и чистоте производства, боеголовки периодически надо проверять.

Мы и США это делаем с помощью суперкомпьютеров. Это сложная технология. То есть из партии изымается одна боеголовка. Раньше их взрывали, и, если взрыв не происходил, значит, всю партию отправляли на переработку. Если происходил, то продлевалось время хранения этой партии. Сейчас вместо взрыва используется суперкомпьютер. Это говорит о том, что у Северной Кореи даже может быть в наличии такой суперкомпьютер, который позволяет определять, насколько данные боеголовки пригодны для дальнейшего применения рассказал Кнутов

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятия по производству ядерных материалов и научно-исследовательский институт ядерного оружия. Его публичная фотосессия с ядерными боеголовками стала сенсацией на Западе.