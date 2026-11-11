AP утверждает, что дочь лидера КНДР готовят к передаче власти по наследству AP: Ким Чен Ын передаст власть дочери по наследству

Москва11 ноя Вести.Почти десяток перебежчиков из КНДР опросило агентство Associated Press (AP) и большинство из них заявили, что дочь лидера страны Ким Чен Ына Ким Чжу Э готовят к передаче ей власти по наследству.

Как сообщает AP, выводы о возможном будущем статусе девочки - предположительно 13-летней Ким Чжу Э - делают на основе ее регулярных появлений рядом с отцом. Она уже десятки раз сопровождала его на ракетных пусках, военных парадах и других знаковых событиях, где официальная пресса называет ее "любимым" и "уважаемым" ребенком.

Большинство опрошенных северокорейских перебежчиков (восемь из одиннадцати) разделяют мнение разведки Южной Кореи о том, что она является наиболее вероятной преемницей. Остальные же респонденты скептически оценивают шансы женщины возглавить КНДР из-за глубоко патриархальных устоев местного общества.

По словам бывшего северокорейского дипломата Тхэ Ен Хо, работавшего в посольстве в Лондоне, высшее руководство страны обращается с Ким Чжу Э по протоколу, который положен будущему преемнику, а не просто ребенку главы государства.

Другие перебежчики подтверждают, что их контакты внутри КНДР и жители приграничных с Китаем территорий тоже воспринимают девочку как следующую правительницу. При этом рядовые граждане практически не осведомлены о личной жизни правящей семьи и опасаются открыто интересоваться этой темой.

Как отмечают перебежчики, скептически настроенные граждане внутри страны указывают на почти полное отсутствие женщин в высших эшелонах власти: среди семнадцати руководителей отделов Трудовой партии есть лишь одна женщина - сестра главы государства Ким Е Чжон.

В то же время директор сеульской радиостанции Free North Korea Radio Ли Си Ен сообщила, что мнения ее источников в КНДР разделились. Одни недовольны самой перспективой того, что страну возглавит женщина, а другие полагают, что при сложившемся культе личности, где правители воспринимаются "как боги, царящие над людьми", пол преемника не имеет решающего значения.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее считают, что глава КНДР назначил дочь курировать ракетный сектор.