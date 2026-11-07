Москва7 ноя Вести.Профориентацию важно начинать довольно рано: первые мероприятия можно проводить у пятиклассников, а начиная с 8-го класса детей пора знакомить с работодателями, чтобы ученики смогли выбрать профиль обучения, заявил в беседе с ТАСС ведущий специалист по подбору персонала одного из рекрутинговых агентств Владислав Никитин.

Первые мероприятия по профориентации можно проводить уже и в младшей школе – в пятом и шестом классах. <…> А уже начиная с восьмого и девятого, уже можно конкретно проводить тестирования, [организовывать] экскурсии на производства. И тогда вузам или колледжам будет немного проще, по крайней мере, на первых этапах обучать школьников сказал он

Никитин уточнил, что при этом необходимо оставить ученику возможность сменить специализацию, если изначально выбранный профиль ему не понравится.