Специалист рассказал, как устранить засор в раковине без сантехника Эксперт ЖКХ Бондарь назвал бюджетные способы борьбы с засорами

Москва19 ноя Вести.Устранить засор в раковине самостоятельно можно с помощью вантуза, сантехнического троса или специальных бытовых средств. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

При этом, если проблема возникла в общем канализационном стояке, ее решением должна заниматься управляющая компания, отметил специалист.

Для начала имеет смысл раскрутить и почистить сифон под мойкой либо воспользоваться обычным вантузом. Для более глубоких пробок иногда берут сантехнический трос. Помочь способна и специальная бытовая химия: щелочные составы неплохо растворяют кухонный жир, а средства с кислотой убирают волосы и мыльный налет в ванной сказал Бондарь

При использовании таких препаратов важно соблюдать инструкцию и не смешивать разные средства, подчеркнул он.

Чтобы предотвратить повторное образование засоров, Бондарь посоветовал установить защитные сетки на сливы в кухне и ванной. Кроме того, в канализацию не следует выбрасывать пищевые отходы, средства гигиены и другой мусор, который не растворяется в воде. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к засору, затоплению квартиры и дополнительным расходам на ремонт.

Эксперт отдельно предостерег от попадания в трубы наполнителя для кошачьих лотков: при контакте с водой он разбухает и способен полностью перекрыть просвет канализации. Не менее опасны пищевой жир и растительное масло, которые оседают на стенках труб и накапливают мелкий мусор.