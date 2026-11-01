СПГ-танкер атаковали в Персидском заливе СПГ-танкер катарской компании Nakilat атаковали в Персидском заливе

Москва1 ноя Вести.Танкер со сжиженным природным газом (СПГ) Al Mayeda катарской компании Nakilat вечером в пятницу, 30 ноября, был атакован в акватории Персидского залива. Это следует из опубликованного на сайте компании заявления.

СПГ-танкер Al Mayeda подвергся удару неопознанными объектами во время прохождения через Персидский залив в пятницу сообщили в Nakilat

Там отметили, что никто из членов экипажа на борту не пострадал. Также удалось избежать последствий для окружающей среды.

Газовоз, как подчеркнули в компании, сохраняет управление. Сейчас проводится оценка последствий происшествия.