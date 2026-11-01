Москва1 нояВести.Танкер со сжиженным природным газом (СПГ) Al Mayeda катарской компании Nakilat вечером в пятницу, 30 ноября, был атакован в акватории Персидского залива. Это следует из опубликованного на сайте компании заявления.
СПГ-танкер Al Mayeda подвергся удару неопознанными объектами во время прохождения через Персидский залив в пятницусообщили в Nakilat
Там отметили, что никто из членов экипажа на борту не пострадал. Также удалось избежать последствий для окружающей среды.
Газовоз, как подчеркнули в компании, сохраняет управление. Сейчас проводится оценка последствий происшествия.