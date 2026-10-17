UKMTO заявило об ударе по танкеру в Персидском заливе

UKMTO сообщило об обстреле танкера в Персидском заливе UKMTO заявило об ударе по танкеру в Персидском заливе

Москва17 окт Вести.В Персидском заливе 16 октября был атакован нефтяной танкер, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) на официальном сайте.

Экипаж танкера был эвакуирован. О наличии пострадавших, а также о принадлежности и названии танкера не сообщалось.

UKMTO с задержкой получило сообщение об инциденте в 68 морских милях (126 километров) к северо-востоку от Аль-Джубайля, Саудовская Аравия. Танкер был поражен неизвестным снарядом говорится в сообщении

Позднее UKMTO получило еще одно сообщение о нападении на танкер в 78 морских милях (144,4 км) к северо-востоку от Аль-Джубайля.

Капитан танкера сообщил о нападении с использованием ручного противотанкового гранатомета (РПГ), совершенном с борта маломерного судна; в результате была повреждена кормовая часть судна с левого борта. Экипаж в полном составе находится в безопасности сообщило ведомство

Было ли это атакованное судно тем же, о котором шла речь в первом сообщении, не уточнялось.

Ранее UKMTO сообщало об атаке на танкер в том же регионе 2 октября. В результате удара на судне начался пожар и отключилось электричество.