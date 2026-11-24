В 2027 году увеличат финансирование на ликвидацию последствий оползней в Сочи

Средства на ликвидацию последствий оползней в Сочи увеличат до 443 млн рублей В 2027 году увеличат финансирование на ликвидацию последствий оползней в Сочи

Москва24 ноя Вести.Финансирование на ликвидацию последствий оползней в городе-курорте Сочи увеличат до 443 млн рублей в 2027 году. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Сочи Андрей Прошунин.

По его словам, в 2026 году на выполнение шести противооползневых мероприятий направили почти 63 млн рублей - на 51 млн больше, чем годом ранее.

В 2027 году на эти цели запланировано увеличение финансирования до 443 млн рублей отметил Прошунин

Как уточняется, в 2025 году в Центральном районе Сочи завершили аварийно-восстановительные работы на территории жилого дома, который пострадал из-за активизации оползня. На это из резервного фонда администрации города выделили 167,5 млн рублей.

В этом году активно ремонтируют 60 участков, которые были повреждены оползневыми процессами, в том числе и дороги. Ремонт завершен в переулке Васильковом, на Новороссийском и Сухумском шоссе и на одной из улиц Изобильных.