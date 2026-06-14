Силы ПВО сбили за семь часов 14 июня 110 БПЛА ВСУ над территорией России

Средства ПВО сбили за семь часов воскресенья 110 дронов ВСУ над регионами России Силы ПВО сбили за семь часов 14 июня 110 БПЛА ВСУ над территорией России

Москва14 июн Вести.Дежурные средства ПВО за семь часов уничтожили 110 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими территориями. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что украинские БПЛА были перехвачены в период с 07:00 до 14:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Уточняется, что беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Крыма, Краснодарского края и Черного моря.

В ночь на 14 июня дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 249 дронов ВСУ.