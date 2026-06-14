Москва14 июнВести.Дежурные средства ПВО за семь часов уничтожили 110 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими территориями. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что украинские БПЛА были перехвачены в период с 07:00 до 14:00 по московскому времени.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Уточняется, что беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Крыма, Краснодарского края и Черного моря.
В ночь на 14 июня дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 249 дронов ВСУ.