Российские силы ПВО сбили за сутки более 1000 беспилотников ВСУ в зоне СВО

Средства ПВО сбили за сутки 1065 дронов ВСУ в зоне спецоперации Российские силы ПВО сбили за сутки более 1000 беспилотников ВСУ в зоне СВО

Москва15 ноя Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 1065 украинских беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1065 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. говорится в сообщении

В субботу, 14 ноября, сообщалось, что силы ПВО сбили в зоне проведения СВО за сутки 231 дрон противника.