Москва15 нояВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 1065 украинских беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1065 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.говорится в сообщении
В субботу, 14 ноября, сообщалось, что силы ПВО сбили в зоне проведения СВО за сутки 231 дрон противника.