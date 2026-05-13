Силы ПВО утром в среду уничтожили 26 беспилотников ВСУ над регионами

Средства ПВО за два часа сбили 26 дронов ВСУ над регионами РФ и Азовским морем Силы ПВО утром в среду уничтожили 26 беспилотников ВСУ над регионами

Москва13 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за два часа утром в среду перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами России и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дроны ликвидированы в период с 07.00 до 09.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 13 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили 286 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.