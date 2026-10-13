Москва13 окт Вести.США намерены продлить эксплуатацию своих бомбардировщиков B-2 Spirit и B-1B Lancer. Об этом сообщается в докладе фонда "Росконгресс" со ссылкой на анализ бюджетных документов ВВС США.

В докладе, выдержки из которого приводят РИА Новости, уточняется, что к 2035 число тяжелых бомбардировщиков может превысить 200 единиц (сейчас их 140).

Анализ проекта бюджетных документов ВВС США … свидетельствует о принудительном продлении эксплуатации самолетов B-2 Spirit и B-1B Lancer отмечается в сообщении

Одновременно с этим планируется реализовать программу глубокой модернизации "ветеранов" B-52H, продлевающую их ресурс до 2050-х годов, а также ускорить серийное производство новых B-21 Raider в объеме не менее 100 единиц.