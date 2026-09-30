Москва30 сен Вести.США вышли из Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) – структуры, созданной Советом Европы (СЕ) в 1999 году, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента.

По его данным, Вашингтон направил официальное уведомление о выходе из организации. В Совете Европы решение назвали поводом для сожаления и выразили надежду на возобновление сотрудничества в будущем.

ГРЕКО по-прежнему открыта для возобновления сотрудничества с Соединенными Штатами в рамках совместных усилий по предотвращению коррупции говорится в заявлении СЕ

ГРЕКО была создана в 1999 году как надзорный орган за соблюдением Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной в Страсбурге в январе того же года.

Вступить в структуру могут как страны СЕ, так и государства не из его состава. США присоединились к ГРЕКО в 2000 году, а до нынешнего решения американского руководства организацию покидали лишь Россия и Белоруссия.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Американская администрация объяснила такой шаг тем, что участие в подобных структурах не приносит ощутимой пользы для страны.