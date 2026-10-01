Эксперт: США ушли из Ирака, потому что не могут быть "глобальным полицейским" Васильев об уходе США из Ирака: им недоступна роль "глобального полицейского"

Москва1 окт Вести.Окончательный вывод американских военных из Ирака связан с тем, что США все меньше способны играть роль "глобального полицейского". Такую причину не исключил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с ИС "Вести".

Американские войска покидают Ирак спустя 23 года военного присутствия. По словам лидера США Дональда Трампа, Вашингтон был вовлечен в конфликт в Ираке из-за "крайне ошибочных решений", однако скоро это станет "частью истории".

Сегодня США не имеют таких возможностей, чтобы быть, как говорится, глобальным полицейским. Это, может быть, главная ситуация — перенапряженность этих ресурсов… Здесь не надо забывать один очень важный момент - США только в период после Второй мировой войны, когда заявили о своих глобальных претензиях, стали насыщать весь мир за пределами западного полушария своими военными базами. Идея была такова: "Давайте, как говорится, будем всемирным полицейским, будем наводить порядок. Без американского присутствия все эти страны передерутся. А если они передерутся, то, как это было во время Второй мировой войны, их ждет очередной Перл-Харбор рассказал Васильев

Он не исключил, что уход американцев из Ирака может спровоцировать конфликт Багдада с Тегераном.

Вы не забывайте, что в 1982 году разразилась ирано-иракская война. На это, может быть, США и рассчитывают. Если они сегодня понизят степень своего присутствия на Ближнем и Среднем Востоке, рано или поздно эти страны между собой передерутся считает эксперт

Васильев также допустил, что американские власти не против столкновений между европейскими странами.

В Европе все страны друг с другом воевали на протяжении европейского развития. И Америка, может быть, сегодня считает: "Пусть дерутся. Нам от этого пока ни холодно, ни жарко, тем более вряд ли кто-то на нас там нападет". Такая вот сегодня вырисовывается концепция резюмировал он

Обеспечением безопасности в Ираке теперь займутся собственные вооруженные силы страны. При этом США продолжат оказывать Багдаду ограниченную помощь в подготовке военных и передаче разведанных.