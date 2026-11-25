Москва25 ноя Вести.Сухопутные войска США поставили на вооружение первую батарею гиперзвуковых ракетных комплексов LRHW, также известных как Dark Eagle.

Об этом сообщает новостной портал Breaking Defense со ссылкой на руководителя программы закупок средств огневого поражения армии генерала Фрэнка Лозано.

По словам генерала, батарея передана военным и готова к применению. Он также отметил, что ее можно развернуть в любой точке мира.

LRHW представляет собой наземную систему, включающую ракету-носитель средней дальности и гиперзвуковой планирующий блок CHGB.

Ранее США провели испытание гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle. По словам Лозано, она якобы способна достичь Москвы при запуске с территории Великобритании.