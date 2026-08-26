США продлили до 1 сентября 2027 года лицензию на импорт алмазов из России

США продлили возможность ввозить в страну алмазы российского происхождения США продлили до 1 сентября 2027 года лицензию на импорт алмазов из России

Москва26 авг Вести.Соединенные Штаты продлили до 1 сентября 2027 года разрешение на операции по импорту на территорию страны отдельных категорий алмазов российского происхождения. Об этом говорится в опубликованной лицензии американского Министерства финансов.

Отмечается, что разрешенные к ввозу алмазы из России массой в карат и более должны были находиться за пределами российской территории начиная с 1 марта 2024 года. При этом российские драгоценные камни массой в 0,5 карата и более должны были находиться за пределами РФ с 1 сентября 2024 года.

Все операции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года... разрешены до 00​​​.01 по восточному летнему времени 1 сентября 2027 года говорится в документе

Ранее стало известно, что правительство России приняло решение перенести сроки введения экспортной пошлины на алмазы.