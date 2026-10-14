США сняли санкции с председателя парламента Венесуэлы Хорхе Родригеса Минфин США снял санкции со спикера парламента Венесуэлы Хорхе Родригеса

Москва14 окт Вести.Министерство финансов США исключило председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса из санкционного списка. Соответствующая информация опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Из санкционного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США исключены следующие записи: Родригес Гомес, Хорхе Хесус сказано в сообщении

Ранее Министерство финансов США исключило из санкционного списка руководителя швейцарской компании Tamyna AG Ханса Петера Боматтера и турецкую компанию Modulsan Makina Kesici Takim ve Disli Sanayi Ticaret Limited Sirketi.