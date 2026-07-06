США выступили против новых наступательных операций ВСУ Вэнс: США выступают против новых наступательных операций ВСУ

Москва6 июл Вести.США выступают против новых наступательных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и настаивают на оборонительной тактике, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете The Times.

При этом США продолжают вести переговоры по завершению украинского конфликта, отметил Вэнс.

Администрация Трампа сделала упор на то, что украинцы должны максимально сосредоточиться на обороне приводит The Times слова Вэнса

Вице-президент США назвал контрнаступление ВСУ летом 2023 года стратегической и тактической катастрофой.

Между тем военный эксперт Даниил Безсонов заявил, что Украина, вероятно, готовит новую наступательную операцию на черниговском направлении.