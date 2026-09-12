Эксперт: циркуляция возбудителя чумы может прерываться на период до 10 лет

Стали известны причины активности переносчиков бубонной чумы Эксперт: циркуляция возбудителя чумы может прерываться на период до 10 лет

Москва12 сен Вести.Паузы в циркуляции возбудителя чумы могут длиться до 10 лет и связаны с активностью и выживаемостью переносчиков, заявила ТАСС эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.

Ранее сообщалось, что ученые подтвердили активность в приграничном с РФ регионе Хубсугул природных очагов бубонной чумы.

Активность очага циклична и связана с динамикой популяций грызунов. Паузы могут длиться более десяти лет, ибо в погибших норах остаются блохи, способные жить без питания до года сказала она

Она подчеркнула, что потепление, изменение осадков влияют на плотность популяций и расширение ареала переносчиков. Что касается людей, то без лечения летальность приближается к 100%, при ранней диагностике успешно лечится антибиотиками.