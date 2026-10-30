Стало известно, что больше всего тревожило россиян в III квартале года КРОС: отмена концерта Канье Уэста стала самой обсуждаемой темой в III квартале

Москва30 окт Вести.Скандал с отменой концертов рэпера Канье Уэста стал одной из самых обсуждаемых в интернете и СМИ тем в III квартале 2026 года. Это следует из данных исследования национального индекса тревожностей, подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС).

Скандал с отменой концертов рэпера Канье Уэста не только вышел на первое место в квартале по приживаемости, но и стал самой обсуждаемой темой, связанной со "звездами", которые фиксировал "Национальный индекс тревожностей. КРОС". Тема получила рекордный для шоу-бизнеса Индекс приживаемости – 7,52 говорится в публикации

Авторы исследования сравнили реакцию общественности на отмену концертов Канье Уэста с масштабом обсуждения смерти рэпера Паши Техника в 2025 году и развода певца SHAMAN В 2024-м – тогда индексы приживаемости составляли 7,51 и 2,91 соответственно.

Кроме того, в III квартале очень бурно обсуждали ограничения в интернете, рост тарифов ЖКХ и налогов, а также топливный кризис.