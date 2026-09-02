В Татарстане и на Кубани чаще всего заселяются в отели с помощью Цифрового ID

Стало известно, где чаще всего заселяются в отели с помощью Цифрового ID В Татарстане и на Кубани чаще всего заселяются в отели с помощью Цифрового ID

Москва2 сен Вести.Татарстан, Кубань и Московская область возглавили рейтинг регионов по заселению в отели с помощью Цифрового ID. Об этом заявили в пресс-службе мессенджера MAX.

В топ-10 регионов вошли Санкт-Петербург, Москва, Приморский, Пермский и Ставропольский края, а также Тверская и Новосибирская области говорится в материале

В сообщении также уточняется, что для заселения в гостиницу с помощью Цифрового ID необходимо показать QR-код в МАХ, а сотрудник отеля должен отсканировать его и сверить с данными в базе.

В пресс-службе добавили, что всего заселение с помощью этого способа доступно в 2 тысячах российских гостиниц.

28 августа представили MAX сообщали, что пользователи мессенджера смогут получать бонусы от ряда гостиниц при заселении с помощью встроенного сервиса Цифровой ID.