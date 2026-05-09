Москва9 маяВести.Во время парада на Красной площади за спиной президента Владимира Путина сидела Людмила Болилая — первая женщина, удостоенная звания Героя России за участие в специальной военной операции.
Болилая находилась в первых зрительных рядах в ходе парада в Москве, посвященного 81-й годовщине Победы.
Болилая работает медсестрой. Под огнем ВСУ она вытащила из-под обстрела нескольких военнослужащих, а затем закрыла собой мужчину от разлетающихся осколков боеприпаса. Боец выжил, но сама Людмила получила множественные тяжелые ранения.
Уроженка Саратовской области, она переехала в Подмосковье, более 15 лет проработала в скорой помощи, а в апреле 2023 года добровольно отправилась в зону СВО.
Ранее сообщалось, что трансляция парада включала кадры работы подразделений Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.