Первая женщина Герой России на СВО сидела за Путиным на параде Победы

Москва9 мая Вести.Во время парада на Красной площади за спиной президента Владимира Путина сидела Людмила Болилая — первая женщина, удостоенная звания Героя России за участие в специальной военной операции.

Болилая находилась в первых зрительных рядах в ходе парада в Москве, посвященного 81-й годовщине Победы.

Болилая работает медсестрой. Под огнем ВСУ она вытащила из-под обстрела нескольких военнослужащих, а затем закрыла собой мужчину от разлетающихся осколков боеприпаса. Боец выжил, но сама Людмила получила множественные тяжелые ранения.

Уроженка Саратовской области, она переехала в Подмосковье, более 15 лет проработала в скорой помощи, а в апреле 2023 года добровольно отправилась в зону СВО.

Ранее сообщалось, что трансляция парада включала кадры работы подразделений Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.