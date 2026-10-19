Стало известно, как морская блокада Украины влияет на ее положение в мире Эксперт Юшков: морская блокада Украины снижает ее значимость для Запада

Москва19 окт Вести.Морская блокада существенно бьет по международному положению и значимости Украины для западных стран. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Эксперт напомнил, что на Западе Украину воспринимают, в том числе, как поставщика разного рода сырья.

Морская блокада, которую Россия сейчас устраивает Украине существенно бьет по ее и международному положению… Мы видим, что основными экспортными товарами Украины были металлы, причем очень с низкой себестоимостью, и зерновые культуры. И все это вывозилось преимущественно морем, потому что очень большие объемы были… Поэтому Россия по сути, этими ударами, во-первых, лишает Украину экспортной выручки, и, во-вторых, как раз-таки понижает ее значимость для западных стран. То есть ты из Украины уже не получишь тех объемов, которые были заявил эксперт

Юшков добавил, что для многих стран Украина считалась рынком сбыта военной продукции, а также полигоном для тестирования новых видов вооружений. Теперь, уверен эксперт, Украина становится только обузой, и это говорят в том числе в США.

Раньше можно было свободно доставлять что-то морем на Украину и зарабатывать, а теперь стоимость перевозки очень высокая, риски огромные, что твое судно попадет под удар и так далее, и так далее. Поэтому вести бизнес с Украиной больше неэффективно, больше невыгодно. А значит, они становятся вот тем самым обременением на шее у Евросоюза. И постепенно-постепенно мы видим, что и внутри ЕС начинается дискуссия, что надо скинуть их с шеи ... Поэтому геополитическое значение Украины постепенно сходит на нет и в том числе за счет морской блокады добавил Юшков

Ранее сообщалось, что площадь посевов на Украине может сократиться на 40%, если не удастся решить проблему с экспортом зерна в Европу. Министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий отметил, что фермеры не могут продать запасы зерна и растительного масла, а значит, у них нет денег для посева озимых.