Москва2 ноя Вести.Затопление американского трансатлантического лайнера SS United States у побережья штата Флорида станет серьезной инженерной операцией. Об этом в беседе с MK.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Длина судна — чуть более 300 метров (что больше "Титаника"). Как ожидается, его затопят в Мексиканском заливе 12 ноября.

По словам Дандыкина, в ходе этой операции специалисты все тщательно просчитают.

На лайнере есть кингстоны (забортные клапаны в корпусе судна, через которые берут воду для охлаждения двигателей и оборудования, для технических и санитарных нужд, заполняют балластные цистерны). При контролируемом затоплении SS United States можно будет открыть кингстоны, чтобы впустить воду внутрь корпуса сказал Дандыкин

Эксперт добавил, что в корпусе судна могут дополнительно прорезать специальные отверстия для быстрого заполнения отсеков.

Важно, чтобы судно встало ровно на киль. Ошибаться нельзя, это огромная махина, водоизмещение лайнера - около 47 тысяч тонн подчеркнул он

Дандыкин отметил, что с судна снимут ряд ключевых конструкций, например, дымовые трубы, главную мачту, а также часть алюминиевой надстройки. При этом гребные винты, якорь и часть внутреннего оборудования сохранят для будущего музея, указал он.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что власти Флориды планируют затопить SS United States в середине ноября для создания самого крупного искусственного подводного рифа в мире. В публикации отмечалось, что судно в 1952 году побило рекорд, став самым быстрым океанским лайнером.

SS United States начали готовить к затоплению весной этого года.

По данным Oceanographic, среди пассажиров SS United States были американские президенты Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Джон Ф. Кеннеди и Билл Клинтон, а также такие культурные деятели, как Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Сальвадор Дали, Коко Шанель, Марлон Брандо, Джон Уэйн и Грейс Келли.