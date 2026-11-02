Лайнер SS United States затопят у берегов Флориды для создания гигантского рифа Fox News: лайнер SS United States будет затоплен для создания крупного рифа

Москва2 ноя Вести.Власти Флориды планируют затопить в Мексиканском заливе американский трансатлантический лайнер SS United States в середине ноября для создания самого крупного искусственного подводного рифа в мире. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Округ Окалуса [штат Флорида] планирует подтопить исторический трансатлантический лайнер размером в 990 футов [примерно 302 метров] в Мексиканском заливе 12 ноября для того, чтобы создать самый крупный искусственный риф в мире говорится в публикации

Власти округа намерены организовать церемонию "прощания" с судном 11 ноября. Лайнер будет затоплен недалеко от побережья города Дестин. Телеканал напомнил, что SS United States побил рекорд, став самым быстрым океанским лайнером в 1952 году.

Ранее сообщалось, что в марте 2026 года лайнер переправили в порт Мобил в Алабаме. Там специалисты около шести месяцев проводили демонтаж проводки, стекла, пластика и ликвидацией опасных химических веществ, чтобы подготовить корабль к затоплению. На реализацию были выделены 10,1 млн долларов, 1 млн долларов из которых потратят на создание музея, посвященного истории лайнера.