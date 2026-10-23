Москва23 октВести.Вердикт по делу о смерти футболиста Диего Марадоны будет оглашен 22 декабря. Об этом заявили в аргентинском суде на последнем слушании.
Оглашение вердикта и, в соответствующем случае, приговора, который будет назначен в отношении оставшихся обвиняемых, состоится 22 декабря 2026 года в 12:00зачитал решение судья Альберто Гайг
На последнем заседании также было объявлено, что врач Педро Ди Спанья признан невиновным, как и запрашивала прокуратура.
В июне 2022 года ведомство предъявило восьми медицинским работникам обвинения в непредумышленном убийстве Марадоны при отягчающих обстоятельствах. Фигурантами остаются шесть медработников.
Футболист умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.