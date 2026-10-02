Москва2 октВести.Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал ряд кадровых решений в региональном правительстве, пишет РБК.
Исполняющей обязанности первого заместителя председателя правительства Ставропольского края с 1 октября 2026 года назначена Ольга Тимофеева, сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал кадровые решения в правительстве краяговорится в публикации
Новым министром сельского хозяйства Ставропольского края назначен Олег Безменов. Его предшественник Константин Ишков освобожден от должности по собственной инициативе.
Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья стал Сергей Измалков.