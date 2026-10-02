Стало известно о кадровых перестановках в правительстве Ставрополья Губернатор Ставрополья провел кадровые перестановки в правительстве

Москва2 окт Вести.Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал ряд кадровых решений в региональном правительстве, пишет РБК.

Исполняющей обязанности первого заместителя председателя правительства Ставропольского края с 1 октября 2026 года назначена Ольга Тимофеева, сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал кадровые решения в правительстве края говорится в публикации

Новым министром сельского хозяйства Ставропольского края назначен Олег Безменов. Его предшественник Константин Ишков освобожден от должности по собственной инициативе.

Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья стал Сергей Измалков.