Стало известно о росте популярности отдыха в "гостиницах-тюрьмах" Mash: в России вырос спрос на "гостиницы-тюрьмы"

Москва30 мая Вести.В России растет популярность "номеров в закрытых зонах". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, особым спросом у туристов пользуется "гостиница-тюрьма" в Тобольске, где в 1850 году во время этапирования в Омск находился Федор Достоевский.

Как утверждает Mash, в таких местах бывают дверцы с окошками для подачи еды, а гостям выдают полосатую тюремную одежду.

Авторы материала пишут, что стоимость проживания в таких местах начинается примерно от 8 тысяч рублей за сутки. По словам владельца одного из таких объектов, типичный клиент – состоятельные люди старше 40 лет в поисках новых впечатлений.

Новые отели подобного формата планируют открыть в Пермском крае, Рязанской и Калужской областях, утверждается в материале.