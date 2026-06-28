Москва28 июнВести.Больше 170 выпускников Оренбургского президентского кадетского училища находятся на фронте, рассказала ИС "Вести" начальник учреждения Татьяна Машковская.
Училище основано в 2010 году.
Когда выпускаешь 13 выпусков, когда среди них уже больше 170 наших выпускников на фронте, — все как у всех. И, самое главное, я вижу, насколько реально можно вырастить патриотов. То есть это теперь наша надежная сила как в военной, так и в мирной жизнисчитает Машковская
Она назвала непростым процесс создания образовательных коллективов.
Сегодня мы встретились с молодыми учителями, руководителями наших муниципальных образований, и пришли к выводу — мое глубокое убеждение, — что патриотическое воспитание нельзя выделять как отдельное воспитаниедобавила начальник училища
Ранее курсант Сызранского авиационного училища рассказал об опыте участия в СВО.