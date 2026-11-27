Москва27 ноя Вести.Новейшая автомобильная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Изделие 135", которая устанавливается на крышу машины и работает как единый мобильный комплекс, прошла испытания в приграничных регионах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании НПО "Киловатт".

Наше новое изделие, автомобильная станция РЭБ "Изделие 135", успешно испытано в российском приграничье говорится в материале

Как уточняется, комплекс работает в 16 частотных диапазонах - от актуального низкочастотного участка 140-200 МГц до 5900 МГц. Управление станцией происходит из салона транспортного средства. "Изделие 135" подавляет частотные диапазоны, на которых Украина использует свои ударные и разведывательные беспилотники.

Другие характеристики станции: дальность – до 200 метров, а также способность работать без ограничений при стабильном питании.