Степашин рассказал о существовавшем в мавзолее ресторане, который закрыл Путин Экс-премьер Степашин рассказал о существовавшем в мавзолее ресторане

Москва29 ноя Вести.В мавзолее Владимира Ленина на Красной площади раньше был небольшой ресторан, где выпивали чиновники, но в президентство Владимира Путина его оттуда убрали, рассказал в интервью ИС "Вести" глава Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества, экс-премьер Сергей Степашин.

Там сзади был такой маленький ресторанчик, по сути дела; сейчас Владимир Путин закрыл это хозяйство. Члены Политбюро старенькие – холодно, особенно в ноябре – спускались, стопочку выпивали, поднимались назад. Я на полном серьезе говорю. Там бар, столики отметил Степашин

Он считает, что сейчас не время убирать тело Ленина из мавзолея: "пускай полежит, народ успокоится". По его мнению, это нужно было сделать еще в 1991 году, а сейчас это может многим не понравиться.