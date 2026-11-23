Москва23 ноя Вести.Реставрационные работы в Мавзолее являются необходимыми. И они обоснованы по затратам. Такое мнение ИС "Вести" высказал писатель, историк и москвовед Александр Васькин.

Да, это затратное мероприятие, если учитывать, что Мавзолей — это памятник архитектуры, а к реставрации подобных зданий нужен особый подход по российскому законодательству. Нынешнее здание Мавзолея было построено в 1930 году. Ему почти 100 лет. Проектировал его Алексей Викторович Щусев. Удивительный человек, который за несколько часов смог создать образ первого мавзолея. И внутри очень сложная инженерная система, там поддерживается особая температура заявил он

Васькин отметил, что в реставрации нуждается и саркофаг с телом Владимира Ленина.

Саркофаг уже нуждается в обновлении. Он бронированный, и с 1973 года стекло выдерживало всякие акты вандализма. Но вот уже 50 лет этому саркофагу. И его надо реставрировать, потому что сохранность тела Ленина уникальна, никому не удалось в мире провести такой эксперимент с хорошим результатом отметил эксперт

Ранее сообщалось, что в рамках реставрации планируется обновление не только внешнего вида саркофага, но и инженерные системы. Также подрядчику будет необходимо подготовить проекты реставрации других исторических объектов Кремля.