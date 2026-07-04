Звезды Кремля и саркофаг в Мавзолее были изготовлены в Константиновке В Константиновке создавали звезды Кремля и саркофаг Ленина

Москва4 июл Вести.Звезды Московского Кремля и саркофаг Ленина в Мавзолее были сделаны из стекла, произведенного в городе Константиновка. Об этом ИС "Вести" заявил историк Марат Сафаров.

Освобожденный город известен тем, что его можно считать одним из центров стекольной промышленности СССР. Как отмечает историк, стекольное предприятие было создано в Константиновке еще в конце XIX века.

Но расцвело все производство в советское время, когда … были государственно важные заказы. Например, в Константиновке гордились всегда тем, что фактически в 30-х годах именно из их стекла прочного были заменены звезды Московского Кремля. Или, например, другой большой государственный заказ, когда из константиновского стекла был сделан прочный саркофаг Ленина в Мавзолее. То есть это все приходило отсюда, и в годы Великой Отечественной войны предприятие работало очень активно на оборонку … В постсоветское время, к сожалению, это предприятие, по вине украинских властей стало быстро приходить в упадок. И фактически, к 1996 году было не только уже банкротом, но и предприятием, которое стало лишаться своей площади и своих знаменитых на весь Советский Союз в этой отрасли цехов сказал Сафаров

Сейчас от этого предприятия мало что осталось, даже визуально, добавил историк.

Ранее британский журналист Грэм Филлипс назвал освобождение Константиновки российскими военнослужащими грандиозной победой, выразив уважение бойцам.