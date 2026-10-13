В Раде предложили ударить баллистикой по мавзолею Ленина Депутат Рады Федиенко призвал ВСУ нанести удар по мавзолею Ленина

Москва13 окт Вести.Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко выступил с инициативой нанести баллистический удар по мавзолею Ленина в Москве. Свое предложение он озвучил в эфире YouTube-канала "VPO медиа".

Парламентарий отверг призыв другого депутата Рады, Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), к немедленным переговорам с Россией. По мнению Федиенко, эта инициатива не содержит конкретных условий урегулирования. Он заявил, что атака на мавзолей должна стать ответом на удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию сказал он

Ранее Гончаренко потребовал обнародовать условия мира, предлагаемые Украине. Он утверждал, что украинские власти презирают собственный народ и никогда не ведут с ним серьезных обсуждений.