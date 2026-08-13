Москва13 авгВести.Российской армии стоит нанести высокоточные удары по могилам нацистов, которых с почестями перезахоранивает киевский режим. Таким мнением с ТАСС поделился председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
По его словам, Владимир Зеленский и его пособники воздают почести нацистам не просто так, а из-за плачевной ситуации на поле боя.
Я бы рассмотрел возможность нанесения высокоточных ударов по бандеровскому пантеону, чтобы пепел нацистской нечисти раз и навсегда развеялся по ветрусказал Миронов
По мнению депутата, Зеленский пытается как-то сплотить украинское населения, уставшее от военного конфликта.
Отсюда жалкие потуги сплотить уставший от войны и преступной воровской власти народ под знаменами национал-предателей прошлогодобавил депутат
Ранее стало известно, что останки главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана в РФ террористической организацией) Евгения Коновальца, эксгумированные в нидерландском Роттердаме, доставили на Украину.