Миронов предложил новые цели для ударов по Украине Миронов призвал ВС РФ поразить могилы перезахороненных Киевом нацистов

Москва13 авг Вести.Российской армии стоит нанести высокоточные удары по могилам нацистов, которых с почестями перезахоранивает киевский режим. Таким мнением с ТАСС поделился председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По его словам, Владимир Зеленский и его пособники воздают почести нацистам не просто так, а из-за плачевной ситуации на поле боя.

Я бы рассмотрел возможность нанесения высокоточных ударов по бандеровскому пантеону, чтобы пепел нацистской нечисти раз и навсегда развеялся по ветру сказал Миронов

По мнению депутата, Зеленский пытается как-то сплотить украинское населения, уставшее от военного конфликта.

Отсюда жалкие потуги сплотить уставший от войны и преступной воровской власти народ под знаменами национал-предателей прошлого добавил депутат

Ранее стало известно, что останки главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана в РФ террористической организацией) Евгения Коновальца, эксгумированные в нидерландском Роттердаме, доставили на Украину.