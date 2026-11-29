Степашин о Ельцине: после 1996 года кто-то другой принимал за него решения

Степашин допустил, что после 1996 года за Ельцина принимал решения кто-то другой Степашин о Ельцине: после 1996 года кто-то другой принимал за него решения

Москва29 ноя Вести.Пятый инфаркт перед вторым туром президентских выборов 1996 года сильно подломил Бориса Ельцина, и не исключено, что после этого кто-то другой принимал за него решения. Об этом заявил бывший премьер-министр, президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин в интервью ИС "Вести".

До 1996 года это был другой человек. Я все-таки считаю, что выборы 96-го, болезнь, пятый инфаркт подломили его очень серьезно. И тогда уже многие решения принимал, давайте будем говорить откровенно, может быть, даже и не он. Я свою точку зрения могу высказать отметил он

Степашин подчеркнул, что никогда не будет говорить о Ельцине неуважительно и считает неправильным, когда люди из его окружения так делают.

Он был разный. И делать из него просто идиота, балду, я считаю, нечестно. <…> О мертвых у нас, у православных, либо хорошо, либо ничего сказал Степашин

По его словам, Ельцин никогда не ругался матом и ни с кем не говорил на "ты".