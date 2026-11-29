Москва29 нояВести.Пятый инфаркт перед вторым туром президентских выборов 1996 года сильно подломил Бориса Ельцина, и не исключено, что после этого кто-то другой принимал за него решения. Об этом заявил бывший премьер-министр, президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин в интервью ИС "Вести".
До 1996 года это был другой человек. Я все-таки считаю, что выборы 96-го, болезнь, пятый инфаркт подломили его очень серьезно. И тогда уже многие решения принимал, давайте будем говорить откровенно, может быть, даже и не он. Я свою точку зрения могу высказатьотметил он
Степашин подчеркнул, что никогда не будет говорить о Ельцине неуважительно и считает неправильным, когда люди из его окружения так делают.
Он был разный. И делать из него просто идиота, балду, я считаю, нечестно. <…> О мертвых у нас, у православных, либо хорошо, либо ничегосказал Степашин
По его словам, Ельцин никогда не ругался матом и ни с кем не говорил на "ты".