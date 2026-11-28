Степашин рассказал, как через Клинтона договорился со Шредером списать с РФ долг Экс-премьер Степашин рассказал, как удалось списать многомиллионный долг России

Москва28 ноя Вести.Сергей Степашин в бытность главой правительства России через президента США Билла Клинтона договорился с канцлером Германии Герхардом Шредером о списании с России многомиллиардного долга. Об этом экс-премьер, а ныне президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества рассказал в интервью ИС "Вести".

В 1999 году Степашин представлял Россию на саммите G8 в Кельне. Он до этого несколько раз общался с Клинтоном по телефону, поскольку занимался темой Югославии по поручению президента Бориса Ельцина.

Это был перерыв на "Большой восьмерке". Ушли все, остались без переводчиков. <…> Я говорю: "Вот вы говорите, Россия развивается и так далее". Говорю: "Мы немцам должны 32 млрд долларов. Мы объединили две Германии, вывели войска – еще и должны". Он подзывает Шредера и говорит: "Слушай, ну это не дело". Так что вот удалось решить вопрос о том, чтобы мы эти долги не платили рассказал он

По его словам, "потом эту линию блестяще продолжил Владимир Путин". По мнению Степашина, Путин "Шредера просто в себя влюбил".