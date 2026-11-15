Москва15 ноя Вести.В России должна сохраняться память о первом президенте страны Борисе Ельцине, однако центр его имени в Екатеринбурге - источник разложения молодого поколения и пример ослепления якобы "святыми 90-ми". Об этом заявил в интервью ИС "Вести" народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков.

По его словам, в России есть "определенное потерянное поколение", некогда ослепленное 1990-ми годами и якобы открывшейся тогда "свободой".

Пример тому… "Ельцин-центр", который по сути по своей, по наполнению, являет собой источник разложения молодых людей, детей. [Чего стоит, например,] один мультипликационный фильм, в котором вообще все в стране было мерзостью, кроме появления Бориса Николаевича. Я не против того, чтобы его имя было зафиксировано - это [был] президент страны, мы сами его избрали… значит, должна быть о нем память. Но нельзя, чтобы это время, которое отравило огромное количество людей и историю страны, стало как бы выдаваться за святые времена, за действительно наконец открывшуюся свободу сказал Михалков

Ранее Михалков высказывался за закрытие "Ельцин-центра", предлагая создать на его месте музей современной истории.