Москва28 ноя Вести.Передача Порт-Артура Китаю в 1950-х годах была грубейшей военно-политической ошибкой Никиты Хрущева, заявил в интервью ИС "Вести" президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества, экс-премьер Сергей Степашин.

Он родился в Порт-Артуре, где его отец служил на советской военно-морской базе. Сергей Степашин отмечает, что отец "Хрущева на дух не переносил, как и все офицеры".

Хрущев много чего отдал. И Крым отдал, хотя говорят сейчас, не он отдал, а [глава Совмина СССР Георгий] Маленков, но это не имеет значения. Он считал, что это не нужно. Хотя представьте себе, что сейчас это [Порту-Артур] была бы военно-морская база в самом подбрюшье на Желтом море. Так что это была грубейшая военно-политическая ошибка Хрущева, я в этом убежден абсолютно отметил он

Порт-Артур – незамерзающая гавань на Ляодунском полуострове, которую Российская империя утратила по итогам Русско-японской войны. После Второй мировой войны там снова появилась советская военно-морская база. Однако после смерти Иосифа Сталина Никита Хрущев принял решение передать Порт-Артур Китаю, и последний советский солдат покинул ее в 1955 году.