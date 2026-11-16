Посол России в КНР назвал необратимым стратегический разворот на Восток Посол Моргулов: стратегический разворот РФ на Восток имеет необратимый характер

Москва16 ноя Вести.Масштабный внешнеполитический разворот России на Восток принял необратимый характер, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

В интервью китайскому экономическому изданию 21st Century Business Herald дипломат указал, что РФ является тихоокеанской державой. По этой причине участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – приоритет Москвы на долгое время, объяснил он.

Наш масштабный разворот на Восток принял необратимый характер: сегодня на страны региона приходится уже почти половина всего внешнеторгового оборота России заявил Моргулов

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заметил, что Запад продолжает взаимодействовать с Югом и Востоком в духе колониальной парадигмы.