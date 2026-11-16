Москва16 нояВести.Масштабный внешнеполитический разворот России на Восток принял необратимый характер, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
В интервью китайскому экономическому изданию 21st Century Business Herald дипломат указал, что РФ является тихоокеанской державой. По этой причине участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – приоритет Москвы на долгое время, объяснил он.
Наш масштабный разворот на Восток принял необратимый характер: сегодня на страны региона приходится уже почти половина всего внешнеторгового оборота Россиизаявил Моргулов
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заметил, что Запад продолжает взаимодействовать с Югом и Востоком в духе колониальной парадигмы.