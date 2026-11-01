Эксперт: Хрущев одним докладом внес разлад в отношения с Китаем Профессор Никонов рассказал о роли Хрущева в разладе отношений с Китаем

Москва1 ноя Вести.Доклад первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях" в феврале 1956 года подорвал отношение к Советскому Союзу стран мира, а также внес разлад в отношения с Китаем. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, декан факультета государственного управления МГУ, профессор Вячеслав Никонов.

Он отметил, что в середине ХХ века волюнтаризм Хрущева привел к тому, что исчезли практически все общества дружбы с Советским Союзом во всем мире, а также существенно были испорчены отношения с Компартией Китая.

Для Мао Цзэдуна Сталин был фигурой, и строили все на советском опыте. А в результате отношения были испорчены окончательно, и не только с Китаем заявил Вячеслав Никонов

Это был серьезный удар, констатировал эксперт.

Понимал или не понимал это Хрущев? задал он риторический вопрос

С одной стороны, он был очень хитроват, а с другой стороны, у него была очень слабая общеинтеллектуальная база, полагает Вячеслав Никонов.