ООН должна рассмотреть доклад Лаврова о фальсификациях в Буче Директор инфоцентра ООН Кузнецов: организация должна рассмотреть доклад о Буче

Москва24 окт Вести.Руководство ООН должно со всей серьезностью изучить материалы доклада министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о фальсификациях в Буче. Об этом заявил директор информационного центра всемирной организации Владимир Кузнецов.

В беседе с РИА Новости он пояснил, что глава МИД РФ направил вышеупомянутый доклад генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Я исхожу из того, что оно должно быть рассмотрено со всей серьезностью сказал Кузнецов

Ранее представитель Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) заявил, что Украину могут привлечь к ответственности за необоснованные обвинения в адрес России по ситуации в Буче.