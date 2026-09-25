Мирошник заявил, что Лавров на выступлении в ООН разложил все "по полочкам" Мирошник: Лавров на выступлении в ООН разложил все "по полочкам"

Москва25 сен Вести.Во время своего выступления в ООН глава МИД России Сергей Лавров разложил все преступления киевского режима "по полочкам". Таким мнением с ИС "Вести" поделился посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

Он напомнил, что Лавров более 40 раз участвовал в переговорных процессах по ситуации на Украине.

Участие… Сергея Лаврова в заседании Совбеза. Там было пятнадцатиминутное выступление, в котором, ну, буквально, вы знаете, там по полочкам было разложено все, что делал киевский режим, начиная с 2014 года, и какие возможности по урегулированию ими были упущены, а откровенно проигнорированы. Знаете, когда я смотрю на выступление Сергея Викторовича, то я автоматически вспоминаю, что он лично принимал участие более чем в сорока турах переговоров по Украине. Вот он как минимум, вот там 40 и более раз участвовал в Нормандском, в Женевском [форматах] заявил Мирошник

Ранее сообщалось, что Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутерришу доклад о фальсификации событий в Буче. Глава МИД РФ потребовал от секретариата ООН расследования инсценировки событий в Буче, организованной киевским режимом.